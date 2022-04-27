Стоимость трассы Москва — Казань — Екатеринбург составит более 800 млрд рублей

Ввод в эксплуатацию первого участка скоростной автодороги Казань — Екатеринбург запланировали на осень 2022 года. Фото: Алексей Кунилов

Стоимость строительства скоростной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург превысит 800 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он назвал две причины повышения стоимости. Одна связана с удорожанием стройматериалов, другая — с продлением трассы с учётом выхода на Екатеринбург. Также Марат Хуснуллин рассказал в интервью РБК, что удорожание на 8 млрд рублей произошло на территории Нижнего Новгорода, через который пролегает трасса, из-за большого количества карстов (подземные пустоты, образующиеся из-за грунтовых вод) .

"Но в целом мы сейчас цену понимаем, цена твёрдая, и в принципе пока идём с отставанием на 5% от графика, но в целом график выдерживаем. И настроены все-таки за 3–3,5 года дорогу построить и запустить движение", — добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства М-12, предварительно, оценивается в 622 млрд рублей.

Добавим, маршрут Казань — Екатеринбург станет продолжением трассы М-12. Общая протяжённость маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1 600 км, из которых порядка 305 км пройдёт по территории Татарстана.

Напомним, после запуска движения по трассе М-12 время на дорогу между Казанью и уральской столицей сократится вдвое, с 14 до 7 часов. По уточнённым данным департамента информполитики Свердловской области, под трассу М-12 в регионе зарезервировано 219 земельных участков. Росреестр начал их оформление для строительства этапа дороги Дюртюли — Ачит, которая станет продолжением скоростной трассы.

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