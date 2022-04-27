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27 апреля 2022, 13:45

Госавтоинспекция привлекла екатеринбуржца к ответственности за езду на самокате без прав

самокатчик

Электросамокатчик двигался по велосипедной дорожке. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге возле дома № 6 на ул. Татищева мужчина на электросамокате въехал в автомобиль ВАЗ-21124. Горожанину грозит штраф за управление самокатом мощностью 600 Вт без водительского удостоверения категории "М" — для мопедов.

Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, 49-летний водитель электросамоката Kugoo M4 Pro допустил столкновение с машиной на нерегулируемом перекрёстке Татищева — Крылова. При этом электросамокатчик двигался по велосипедной дорожке.

Было установлено, что мощность самоката составляет 600 Вт. Таким образом, мощность двигателя электросамоката превышает 250 Вт — транспортное средство считается мопедом и для управления им необходимы водительские права категории "М". Если водитель такого транспорта нарушил ПДД, к нему применяются санкции, предусмотренные главой 12 КоАП РФ для водителей.

В отношении мужчины были составлены административные материалы за отсутствие прав, движение по велодорожке и отсутствие шлема.

Областная газета Свердловской области

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