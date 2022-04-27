"Уральские авиалинии" отменили рейсы в 4 страны СНГ до конца октября

В страны СНГ самолёты авиакомпании не будут летать вплоть до 29 октября. Фото: Евгения Скачкова

Компания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Узбекистан, а также в ряд российских аэропортов. В страны СНГ самолёты авиакомпании не будут летать вплоть до 29 октября.

Рейсы из/в Казахстан, Азербайджан и Армению были отменены ещё в марте, с сегодняшнего дня отменяются ещё и в Узбекистан, сообщается на сайте авиакомпании.

Кроме того, до 1 мая включительно приостанавливаются полёты в/из аэропортов Анапы, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя.

Пассажиры отменённых рейсов могут либо вернуть деньги за билеты, либо перебронировать полёт на другие даты.