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Общество / Авто и транспорт
27 апреля 2022, 18:31

Мэрия Екатеринбурга опубликовала график перекрытия улиц на майские праздники

майские праздники

Перекрытия запланированы в том числе из-за спортивных мероприятий. Фото: Александр Зайцев

В майские праздники Екатеринбург ждут массовые перекрытия улиц. Соответствующий график составили городские власти.

По данным документа, размещённого на сайте горадминистрации, перекрытия запланированы на 2, 8, 9 и 21 мая. До Дня Победы движение всех видов транспорта будет закрыто:

Таблица составлена "Областной газетой" по данным сайта мэрии.

Непосредственно 9 Мая будет больше всего мероприятий и перекрытий:

Таблица составлена "Областной газетой" по данным сайта мэрии.

Кроме того, с 9:30 до 12:30 21 мая пройдёт легкоатлетическая эстафета, посвящённая празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В указанный период автолюбители не смогут проехать по ул. Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), по ул. 8 Марта (от Бориса Ельцина до Ленина).

Стоянку транспорта планируется запретить на площади 1905 года с 00:00 до 16:00 2 мая и с 00:00 5 мая до окончания праздничных мероприятий. Оставить машину также не получится на перекрытых улицах. На перечисленных участках появятся соответствующие дорожные знаки. Автомобили нарушителей будет эвакуировать.

Добавим, сегодня в центре Екатеринбурга состоится третья ночная репетиция парада Победы. В связи с этим запланировано ограничение движения общественного и частного транспорта. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.

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Областная газета Свердловской области

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