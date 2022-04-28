Первая на СвЖД женщина-машинист приступила к работе

Новый машинист будет водить электрички на территории региона. Фото: пресс-служба СвЖД

Первая на Свердловской железной дороге женщина Карина Корчмарь приступила к исполнению обязанностей машиниста. Вчера она совершила поездку по маршруту Екатеринбург — Нижний Тагил.

Карина Корчмарь в числе первых женщин на Свердловской магистрали прошла обучение по специальности "помощник машиниста" (в 2021 году). А после получения практического опыта освоила профессию "машинист электропоезда". До этого женщина в разное время трудилась на станции Екатеринбург-Сортировочный приёмщиком поездов и оператором при дежурном по станции.

Перед отправлением Карины Корчмарь в первый самостоятельный рейс начальник СвЖД Иван Колесников обратился к ней.

"Вы трудолюбивы и ответственны, поэтому у Вас всё получится. Выполняйте все инструкции и регламенты, думайте, в первую очередь, о безопасности и пассажирах", — напутствовал руководитель.

Карина поблагодарила компанию и коллег за возможность исполнить мечту.

"Ощущения непередаваемые. Думаю, что это небольшая, но важная победа. У меня получилось преуспеть в сфере, которая до недавнего времени была для нас, девушек, закрыта. Теперь задача — оправдать оказанное доверие и не подвести", — отметила она.

Как рассказали в пресс-службе СвЖД, новый машинист будет водить электрички на территории региона, в том числе на маршруте городского электропоезда в Екатеринбурге.

Добавим, сейчас на Свердловской железной дороге трудятся 16 женщин-помощниц машиниста. Из них две девушки завершают стажировку на должность машиниста и скоро тоже получат допуск к самостоятельной работе.