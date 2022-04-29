Из Екатеринбурга 14 мая запустят пригородные поезда в парк "Оленьи ручьи"

На данный момент разработано три экскурсионных маршрута по парку. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В период с 14 мая по 22 октября добраться из Екатеринбурга до парка "Оленьи ручьи" можно будет в составе экскурсионного тура, включающего в себя проезд на поезде "Орлан", входные билеты в парк и экскурсию с гидами. Стоимость тура начинается от 1 200 рублей.

Новый маршрут был создан по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

"Эко-маршрут "Оленьи ручьи" — это новый туристический продукт, который представляет собой комплексную услугу и включает качественное сопровождение на месте, а также уникальную возможность добраться до места с большим комфортом на рельсовом автобусе. Поток туристов будет грамотно скоординирован, чтобы все прибывшие на поезде не мешали друг другу", — заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Продажа билетов на поезда до парка "Оленьи ручьи" начнется в первых числах мая.

На данный момент разработано три экскурсионных маршрута по парку: "Карстовый мост" протяженностью 7 км, "По долине река Серга" — 6 км, а также "Южная тропа" — 5,5 км. Туристы смогут гулять по парку около шести часов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Орлан" будет курсировать по новому маршруту в выходные дни: отправка из Екатеринбурга в 08:13, а прибытие на станцию Бажуково — в 10:50. Обратный поезд выезжает в 17:26 и прибывает в уральскую столицу в 20:09. Время в пути составит 2 часа 37 минут.