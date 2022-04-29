Самолет рейса Екатеринбург — Сочи три часа простоял в Грозном из-за тумана

Самолет этого рейса уже благополучно приземлился в Сочи и сейчас готовится к вылету в Екатеринбург. Фото: Евгения Скачкова

Самолет "Уральских авиалиний", который летел по маршруту Екатеринбург — Сочи, был отправлен на запасной аэропорт в Грозном. Причиной внеплановой посадки стали неблагоприятные погодные условия.

Как пояснили "Областной газете" в пресс-службе "Уральских авиалиний", самолет этого рейса уже благополучно приземлился в Сочи и сейчас готовится к вылету в Екатеринбург.

"Рейс в настоящий момент готовится к вылету в Екатеринбург из Сочи. Ранее был отправлен на запасной аэродром в Грозный по метеоусловиям Сочи — там был густой туман", — пояснили в авиакомпании.

Улучшения погоды пришлось ожидать около трех часов. Пассажиры рейса были обеспечены водой и горячим питанием.

Самолёт "Уральских авиалиний" был не единственным, приземлившимся в запасном аэропорту — туман в Сочи пережидали более 20 рейсов.