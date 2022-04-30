Минувшей ночью на свердловских дорогах зафиксировано два ДТП с пострадавшими мотоциклистами

Авария с участием автомобиля ВАЗ и питбайка Suzuki произошла в Первоуральске. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Свердловская Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства двух аварий с участием мотоциклов, в которых пострадали три человека. Одно ДТП произошло в Первоуральске, другое — на 10-м километре автодороги Коптелово — Костино — Невьянское.

Авария в Первоуральске произошла около 23:00 29 апреля. Предварительно было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу двигавшемуся прямо питбайку Suzuki и допустил столкновение. Мотоциклист 1988 года рождения и его пассажир были госпитализированы в городскую больницу Первоуральска с различными травмами.

Выяснилось, что у водителя ВАЗа прекращена регистрация на машину, а сам автомобилист привлекался к административной ответственности 8 раз, при этом большинство штрафов так и не были оплачены. Кроме того, у водителя питбайка отсутствовали права на управление соответствующим транспортом. В отношении обоих участников ДТП были составлены административные протоколы.

Другая авария на дороге Коптелево — Костино — Невьянское произошла 30 апреля около 0:30.

"По предварительным данным, несовершеннолетний водитель 2005 года рождения, управляя мотоциклом GX-R-250 без государственного регистрационного знака и не имея права управления, выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением, допустил опрокидывание и съезд с проезжей части", — сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Несовершеннолетний мотоциклист был доставлен в Алапаевскую городскую больницу с травмой головы. Он также был привлечен к административной ответственности.