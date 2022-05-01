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Общество / Авто и транспорт
1 мая 2022, 16:47

Сегодня в Екатеринбурге закроют движение на перекрестке Московская — Куйбышева

перекрытие движения

Маршрут передвижения стоит предусмотреть заранее. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге в 23:00 1 мая закроют движение транспорта на перекрестке Московская — Куйбышева. Это связано с ремонтом трамвайных путей​​​​​​.

Ограничения продлятся до 06:00 4 мая. В этот период автобус № 46 вместо остановки "Серова" будет проезжать через "Большакова". В то же время будет закрыто движение трамваев № 32 и 33, следующих по улице Московской, от остановки "Московская" до конечной станции "Дворец Спорта" в обоих направлениях.

Кроме того, на указанном перекрестке ограничат движение автотранспорта. На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объезд будет организован по улицам Радищева, Шейнкмана, Московской, Большакова.

Горожан просят с пониманием отнестись к проведению работ и связанными с ними неудобствами. Пресс-служба мэрии также анонсировала еще одно перекрытие. В связи со строительством паркинга с 22 мая по 22 августа будет ограничено движение по улице Громова (от Академика Бардина до внутриквартального проезда вдоль дома № 124 на улице Чкалова). Объехать закрытый участок будет можно по улицам Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова.

Областная газета Свердловской области

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Сегодня в Екатеринбурге закроют движение на перекрестке Московская — Куйбышева