В России предложили ввести полисы ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров

Согласно результатам анализа аварийности на дорогах, из-за отсутствия эффективных средств безопасности СИМ могут представлять серьезную опасность для пешеходов. Фото: Павел Ворожцов

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предлагает МВД изучить вопрос о введении полисов обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ). К таким средствам относятся, в том числе, скутеры и электросамокаты.

Согласно результатам анализа аварийности на дорогах, из-за отсутствия эффективных средств безопасности СИМ могут представлять серьезную угрозу для пешеходов. Кроме того, они могут развивать достаточно большую скорость. В связи с этим МВД предложено проработать ограничение предельной скорости электросамокатов и скутеров, а также разделить их по принципу использования для личных и коммерческих целей.

Помимо этого документ предлагает МВД, Минтрансу и Минпросвещения разработать программу по обучению несовершеннолетних безопасному использованию средств индивидуальной мобильности, сообщает РБК.

В прошлом году по стране было зарегистрировано 672 аварии с участием электросамокатов и подобных средств мобильности, что выше показателей 2020 года на 68%. В ДТП погибли 20 самокатчиков, более 700 получили травмы.

Напомним, одна из последних аварий с участием электросамоката в Екатеринбурге произошла 27 апреля. Горожанину грозит штраф за управление самокатом мощностью 600 Вт без водительского удостоверения категории "М" — для мопедов.

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