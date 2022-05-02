Минтранс РФ зарезервировал почти 250 земельных участков под трассу Казань — Екатеринбург

Общая площадь зарезервированных участков составляет 3,7 млн квадратных метров. Фото: Павел Ворожцов

Под строительство 42-километрового участка трассы Москва — Казань — Екатеринбург Министерство транспорта РФ зарезервировало в Свердловской области 246 земельных участков. Их общая площадь составляет 3,7 млн квадратных метров.

Согласно Земельному кодексу РФ, на зарезервированных под государственные нужды землях будет запрещено строить жилые, производственные и иные здания.

"Это очень важная дорога для региона и его жителей. Территория может полноценно развиваться только тогда, когда полностью решен вопрос с транспортной доступностью. Появление такого мощного коридора — это всегда импульс развитию экономики региона", — передает слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева департамент информполитики региона.

Суммарная протяженность участка дороги Казань — Екатеринбург I-Б категории с 4 полосами составит 275 километров. Трасса позволит сократить время на поездку из столицы Татарстана до столицы Урала в два раза — с 14 до 7 часов. Дорога должна быть сдана в эксплуатацию до конца 2024 года.

Полный список зарезервированных участков и схема их расположения опубликована на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Отметим, что в конце апреля Правительство РФ выделило на расширение Тюменского тракта, который станет продолжением трассы Казань — Екатеринбург, 3 млрд рублей.

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