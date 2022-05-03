В родительский день в Екатеринбурге запускают дополнительные автобусы до кладбищ

Во вторник, 3 мая, православные верующие отмечают Радоницу, или родительский день. Фото: Галина Соловьева

Во вторник, 3 мая, православные верующие отмечают Радоницу или родительский день, в который люди приезжают на кладбища, поминают усопших родственников и проводят уборку на могилах. В связи с этим в Екатеринбурге запустили дополнительные автобусы до городских кладбищ.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, автобус № 99 "УЗТМ — кладбище Окружное" ходит с 20-минутным интервалом. Он будет двигаться по ул. Машиностроителей — проспекту Космонавтов — Кольцевой автодороге до Окружного кладбища.

С аналогичными промежутками ездит автобус № 82 "Метро Ботаническая — Нижне-Исетское кладбище" по маршруту ул. Академика Шварца — Белинского — Щербакова — Пархоменко.

Помимо этого увеличилось число автобусов маршрута № 63 "ТЦ Мега — Лесное кладбище". Интервалы движения автобусов сократили до 15-17 минут.