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Общество / Авто и транспорт
3 мая 2022, 15:17

В Екатеринбурге продлили срок закрытия улицы Серафимы Дерябиной до 1 июня

Перекрытие

Затем до 31 августа ограничение введут на нечетной стороне улицы. Фото: 2Гис

Специалисты АО "Трест Уралтрансспецстрой" сообщают о продлении до 1 июня ограничения движения на четной стороне участка по ул. Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Зоологической. Затем до 31 августа ограничение введут на нечетной стороне улицы.

Напомним, ранее планировалось открыть движение по четной стороне ул. Серафимы Дерябиной с 15 мая. Ограничение связано с ремонтом дорожного полотна и прокладкой трамвайной линии в Академический район.

Со 2 июня по 31 августа строители закроют движение по нечетной стороне участка. В этот период движение в обе стороны будет организовано по четной стороне, говорится на сайте мэрии Екатеринбурга.

Как сообщалось ранее, ограничение не скажется на работе общественного транспорта. Маршруты автобусов № 012 и 019, которые возят горожан из Академического в центр, не изменятся. Это же касается и автобусов № 016 и 76, которые проезжают через перекресток Серафимы Дерябиной и Зоологической.

Областная газета Свердловской области

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