В России разработали ГОСТ для устройств по борьбе с нетрезвыми водителями

Предусмотрена возможность как бесконтактного, так и контактного отбора воздуха. Фото: Павел Ворожцов

Научный автомобильный и автомоторный институт разработал государственный стандарт по внедрению алкозамков для блокировки доступа пьяных граждан к управлению автомобилем.

Сотрудники научного центра предложили не блокировать алкозамком запуск двигателя, а препятствовать началу движения автомобиля. Если водитель заглушил мотор при кратковременной стоянке, у него пять минут, в течение которых повторная проверка выдоха не проводится. Применять устройства планируется на грузовиках, автобусах, а также на легковых авто водителей, ранее наказанных за пьяное вождение.

Согласно предложенному ГОСТУ, для начала нужно будет пройти проверку и идентификацию личности с помощью камеры, затем "дыхнуть". Предусмотрена возможность как бесконтактного, так и контактного отбора воздуха. Также заявлена функция дистанционного отключения алкозамка для различных "экстренных ситуаций". Если устройство сработало, то на место должны приехать полицейские для оформления протокола. Встроенная в алкозамки "мониторинговая система" будет с помощью "бортовых средств коммуникации" передавать данные автотранспортному предприятию, региональным органам власти и инспекторам ГИБДД, пишет "Коммерсант".

Стоит отметить, разработка концепции Минпромторга началась в 2020 году. В 2021 году было заявлено, что идет проработка с ГИБДД идеи установки алкозамков на машины водителей, наказанных за пьяное вождение.