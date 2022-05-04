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Общество / Авто и транспорт
4 мая 2022, 15:14

Госавтоинспекция задержала более 200 нетрезвых водителей за выходные

  Юлия Пастух
Патруль ГИБДД

6 автовладельцев отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД рассказали о результатах проведения массовых проверок автомобилистов, прошедших в минувшие выходные.

В Екатеринбурге с 29 апреля по 3 мая выявили более 2,3 тысячи нарушений ПДД. 15 водителей привлекли к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 5 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

6 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также были пойманы 23 автолюбителя без прав и 8 водителей, лишенных водительского удостоверения.

В целом по Свердловской области задержали 223 нетрезвых водителя. 

В Госавтоинспекции напоминают, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения лишают права управления на срок до 2 лет и штрафуют на 30 тысяч рублей. Повторное нарушение чревато штрафом до 300 тыс. рублей либо обязательными или принудительными работами, а также лишением свободы до 2 лет.

Областная газета Свердловской области

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