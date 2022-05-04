Госавтоинспекция задержала более 200 нетрезвых водителей за выходные

6 автовладельцев отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД рассказали о результатах проведения массовых проверок автомобилистов, прошедших в минувшие выходные.

В Екатеринбурге с 29 апреля по 3 мая выявили более 2,3 тысячи нарушений ПДД. 15 водителей привлекли к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 5 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

6 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также были пойманы 23 автолюбителя без прав и 8 водителей, лишенных водительского удостоверения.

В целом по Свердловской области задержали 223 нетрезвых водителя.

В Госавтоинспекции напоминают, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения лишают права управления на срок до 2 лет и штрафуют на 30 тысяч рублей. Повторное нарушение чревато штрафом до 300 тыс. рублей либо обязательными или принудительными работами, а также лишением свободы до 2 лет.