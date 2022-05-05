В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дагестанской

Водителям стоит заранее планировать маршрут передвижения. Фото: Нина Георгиева

На одной из улиц микрорайона Химмаш рабочие МУП "Водоканал" закроют движение транспорта. Ограничение продлится чуть больше трех недель.

По данным пресс-службы мэрии, с 23 мая по 14 июня будет перекрыт участок дороги в районе дома № 41 литер 3 по улице Дагестанской. Это связано со строительством сетей водоснабжения.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

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