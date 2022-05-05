Свердловская ГИБДД возьмется за шумных байкеров и дрифтеров

Нарушения пресекаются сотрудниками ДПС, несущими службу на улицах города. Фото: Алексей Кунилов

Шумных автолюбителей и мотоциклистов будут привлекать к административной ответственности. Об этом заявил замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Денис Колясников.

На сегодняшней пресс-конференции подполковник полиции отметил, что в теплый сезон на дорогах становится больше велосипедистов, мотоциклистов, а также пользователей различных средств индивидуальной мобильности (самокаты, ролики, электросамокаты, моноколеса).

"Что касается мотоциклистов, особенно в Екатеринбурге, то в последнее время они стали более законопослушны. В основном водители имеют водительские удостоверения соответствующей категории, передвигаются в мотошлемах. Транспортные средства зарегистрированы должным образом. Их основная ошибка и нарушение — это скорость и шум на городских улицах, чем часто недовольны жители спальных районов", — рассказал Денис Колясников.

По его данным, нарушения пресекаются сотрудниками ДПС, несущими службу.

"В этом году будем выезжать с сотрудниками технического надзора для того, чтобы шумные транспортные средства исключить из участия в дорожном движении. Привлекать к административной ответственности", — добавил представитель ГИБДД.