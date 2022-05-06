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Общество / Авто и транспорт
6 мая 2022, 14:21

Свердловские ветераны могут бесплатно ездить на такси до конца года

такси для ветеранов ВОВ

Совсем скоро сервис будет доступен для более чем 26 тысяч ветеранов. Фото: пресс-службы Минцифры

С 6 мая свердловские ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно воспользоваться услугами такси. Акция доступна для жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского и продлится до конца 2022 года.

Вместе с ветераном на такси смогут поехать сопровождающие родственники. По данным пресс-службы Минцифры, просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тысяч рублей на человека.

Обратиться за услугой смогут:

  • инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
  • военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны;
  • лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.

Отмечается, что номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен реготделению ПФР. В качестве идентификатора для подтверждения тарифа "Ветеран" номер будет передан органам соцзащиты. Далее сам ветеран или его родственник сможет заказать такси на нужное время, позвонив по телефону работника соцзащиты.

Добавим, 6 мая услуга появилась в Московской области и 42 городах других регионов России. К 10 июня она появится во всех населенных пунктах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны. Сервис будет доступен для более чем 26 тысяч ветеранов.

Областная газета Свердловской области

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