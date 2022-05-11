Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила о проверках водителей такси

ГИБДД Екатеринбурга предупредила водителей о проведении массовых проверок водителей такси. Ловить нарушителей будут с 11 по 13 мая. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

ГИБДД Екатеринбурга предупредила о проведении массовых проверок водителей такси. Ловить нарушителей будут с 11 по 13 мая.

Сотрудники дорожной инспекции проверят и пресекут грубые нарушения правил дорожного движения водителями легковых автомобилей такси. Также будут проверять законность ведения предпринимательской деятельности.

На городских стоянках и прилегающих территориях аэропорта, железнодорожных станций и вокзала, автостанций и автовокзалов пройдут проверки технического состояния автомобилей такси, а также на наличие предусмотренных законом документов.

При выявлении водителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, информацию передадут в подразделение полиции по вопросам миграции.