Службы заказа такси откроют ФСБ доступ к базам данных

Также планируется введение ряда ограничений при допуске к управлению автомобилем такси. Фото: Галина Соловьева

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, регулирующий работу такси. В частности, службы заказа хотят обязать предоставить ФСБ удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

Проект закона также подразумевает введение ряда ограничений при допуске к управлению автомобилем такси — водителем такси можно будет стать только после истечения года со дня восстановления права управления автомобилем после его лишения. Кроме того, водитель не сможет управлять такси, если он имеет более трех штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В числе предлагаемых нововведений также числится создание региональных реестров служб заказа такси, перевозчиков легковыми такси и самих легковых такси, — пишет ТАСС.

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