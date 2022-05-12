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Общество / Авто и транспорт
12 мая 2022, 14:37

Авиарейс из Екатеринбурга в Новый Уренгой задерживается на 6 часов

Кольцово

Пассажиры ждут вылета. Фото: Владимир Мартьянов

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово задерживается рейс в Новый Уренгой. Время вылета самолета сдвинули на 6 часов 10 минут.

Изначально отправление воздушного судна в ЯНАО было запланировано на 08:50 утра, однако его перенесли на 15:00. Рейс 4G-419, о котором идет речь, выполняет авиакомпания "Газпром авиа".

Оперативного комментария в пресс-службе Кольцово получить не удалось. Однако по данным, появившимся в Интернете, причиной задержки стала индикация не взлетного положения спойлеров.

Добавим, по данным онлайн-табло воздушной гавани, сегодня был отменен ночной рейс Екатеринбург — Куляб (вылет предполагался в 00:30). Его должны были обслужить "Уральские авиалинии". Причины не называются.

Областная газета Свердловской области

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