В Екатеринбурге закроют движение транспорта по двум улицам

Екатеринбуржцам стоит заранее планировать свой маршрут. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге одновременно перекроют две улицы — Айвазовского и Циолковского. Ограничения продлятся с 6 июня по 30 сентября.

По данным пресс-службы мэрии, строители закроют движение транспорта на улице Айвазовского (от Циолковского до Авиационной) и на Циолковского (от Московской до Айвазовского). Это связано с необходимостью проведения строительно-монтажных работ.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

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