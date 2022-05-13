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Общество / Авто и транспорт
13 мая 2022, 13:54

Транспортная прокуратура проверит информацию об отправке сотрудников "Уральских авиалиний" в простой

самолет "Уральских авиалиний"

Согласно информации в СМИ, причиной отправки в простой стала геополитическая ситуация в мире. Фото: Евгения Скачкова

Днем 12 мая в ряде СМИ появилась информация, что авиакомпания "Уральские авиалинии" отправила в вынужденный простой более 900 сотрудников. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения трудовых прав.

Согласно информации в СМИ, причиной такого решения стала геополитическая ситуация в мире. Сотрудников освободили от обязанностей вплоть до конца мая.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работодателя в части соблюдения порядка и условий введения организационно-штатных мероприятий на предприятии. Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры", — сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Всего в "Уральских авиалиниях" работают более 2 тысяч сотрудников, из них в простой отправили почти половину. Еще более 700 человек переведены на неполный рабочий день, а остальные (почти 400 человек) — в отпусках без сохранения заработной платы. 

Областная газета Свердловской области

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