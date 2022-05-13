ГИБДД Екатеринбурга оштрафовала водителей, перевозящих детей без специальных кресел

Инспекторы выявили 7 случаев, когда родители перевозили детей младше 7 лет без специальных удерживающих устройств. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга в ходе профилактического рейда "Детское кресло" выявили 7 случаев, когда родители перевозили детей младше 7 лет без специальных удерживающих устройств.

Родителей привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 3 тысячи рублей.

В ГИБДД напомнили о правилах перевозки детей. В частности, о том, что перевозить детей младше 7 лет в автомобиле, в котором есть ремни безопасности или детская удерживающая система ISOFIX, нужно с использованием специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно — с использованием удерживающих устройств или ремней безопасности. Однако если ребенок садится на переднее сиденье, то его нужно закрепить детским удерживающим устройством.

Читайте также:

Почти 3000 нарушений правил перевозки детей в автомобилях зафиксировано на Среднем Урале.