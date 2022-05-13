Темы дня

Общество / Авто и транспорт
13 мая 2022, 15:26

ГИБДД Екатеринбурга оштрафовала водителей, перевозящих детей без специальных кресел

  Юлия Пастух
Сотрудники ГИБДД

Инспекторы выявили 7 случаев, когда родители перевозили детей младше 7 лет без специальных удерживающих устройств. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга в ходе профилактического рейда "Детское кресло" выявили 7 случаев, когда родители перевозили детей младше 7 лет без специальных удерживающих устройств.

Родителей привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 3 тысячи рублей. 

В ГИБДД напомнили о правилах перевозки детей. В частности, о том, что перевозить детей младше 7 лет в автомобиле, в котором есть ремни безопасности или детская удерживающая система ISOFIX, нужно с использованием специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно — с использованием удерживающих устройств или ремней безопасности. Однако если ребенок садится на переднее сиденье, то его нужно закрепить детским удерживающим устройством.

Читайте также:

Почти 3000 нарушений правил перевозки детей в автомобилях зафиксировано на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.05.2022, 15:29 / Общество
Уральские орнитологи готовятся выпустить на волю птенцов краснокнижного балобана
13.05.2022, 15:26 / Общество
ГИБДД Екатеринбурга оштрафовала водителей, перевозящих детей без специальных кресел
13.05.2022, 15:21 / Общество
В УрФО проведут лесовосстановление на площади равной 100 тысячам футбольных полей
13.05.2022, 14:51 / Общество
Кабмин РФ выделит 1,5 млрд рублей на оценку качества подготовки IT-специалистов
13.05.2022, 14:18 / Общество
На Среднем Урале высадят 21,6 тыс. саженцев в рамках акции "Сад памяти"