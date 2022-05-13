В Екатеринбурге почти на четыре месяца закроют проезд по улице Антона Валека

Строители будут реконструировать теплосети и строить участок тепломагистрали. Фото: Анна Митчина

В Екатеринбурге перекроют участок улицы Антона Валека от ул. Февральской Революции до Володарского. Строители будут реконструировать теплосети и строить участок тепломагистрали.

По данным на сайте администрации Екатеринбурга, ограничение будет введено 10 июня и продлится до 30 сентября. Объезд будет организован с улицы 8 Марта через арку здания, расположенного по адресу площадь Октябрьская, 3.

Автомобилистов уральской столицы призывают отнестись к неудобствам с пониманием, а также планировать свой маршрут заранее, с учетом действующих ограничений.

Ранее "ОГ" сообщала, что с 6 июня по 30 сентября закроют еще два участка на улицах Айвазовского и Циолковского.