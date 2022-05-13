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Общество / Авто и транспорт
13 мая 2022, 18:10

В Екатеринбурге почти на четыре месяца закроют проезд по улице Антона Валека

перекрытие

Строители будут реконструировать теплосети и строить участок тепломагистрали. Фото: Анна Митчина

В Екатеринбурге перекроют участок улицы Антона Валека от ул. Февральской Революции до Володарского. Строители будут реконструировать теплосети и строить участок тепломагистрали.

По данным на сайте администрации Екатеринбурга, ограничение будет введено 10 июня и продлится до 30 сентября. Объезд будет организован с улицы 8 Марта через арку здания, расположенного по адресу площадь Октябрьская, 3.

Автомобилистов уральской столицы призывают отнестись к неудобствам с пониманием, а также планировать свой маршрут заранее, с учетом действующих ограничений.

Ранее "ОГ" сообщала, что с 6 июня по 30 сентября закроют еще два участка на улицах Айвазовского и Циолковского.

Областная газета Свердловской области

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