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Общество / Авто и транспорт
14 мая 2022, 10:04

На Среднем Урале начал курсировать пригородный поезд Екатеринбург — Оленьи ручьи

  Сергей Хандюков
поезд

Поезд будет курсировать по выходным и праздничным дням. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня из Екатеринбурга отправился первый пригородный поезд в природный парк "Оленьи ручьи". По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, "Оленьи ручьи" — это уникальное место, куда идет большой поток туристов, желающих насладиться красотами Среднего Урала.

"Мы уверены, что это будет востребованный маршрут. Природный парк "Оленьи ручьи" ежегодно посещают 120 тысяч туристов, а в связи с введением нового маршрута эта цифра должна будет увеличиться. Наша задача обеспечить комфортную доставку туристов до места назначения", — отметил Дмитрий Ионин. 

Фото: Павел Ворожцов

До парка "Оленьи ручьи" из Екатеринбурга можно будет добраться по железной дороге в составе экскурсионного тура, который будет ходить до 22 октября. Пакет включает проезд на новом рельсовом автобусе РА-3 "Орлан", входные билеты на территорию маршрутов парка, а также экскурсии с профессиональными гидами.

Поезд будет курсировать по выходным и праздничным дням. Отправка из Екатеринбурга в 8:13, прибытие на станцию Бажуково в 10:50. Время в пути составит 2 часа 37 минут. В обратную сторону поезд будет выезжать в 17:26 и прибывать в Екатеринбург в 20:09.

Каждый вагон "Орлана" оборудован системой очистки и обеззараживания воздуха, в головных вагонах расположены современные туалетные комнаты. В салонах есть мягкие сидения, багажные полки для размещения ручной клади, климатические установки с автоматическим поддержанием комфортной температуры, а также лифты – подъемники для перевозки маломобильных пассажиров.

Стоимость экскурсионного тура в зависимости от выбранного маршрута и наличия льгот составит от 1200 рублей. За дополнительную плату гостям будет предложен комплексный обед. Продажа билетов была запущена в начале мая.

Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области

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