Санкционные проблемы российского автопрома должен решить новый техрегламент

“АвтоВАЗ” уже готовится к выпуску упрощенных машин, которые будут маркироваться приставкой SE — Special edition. Фото: Павел Ворожцов

В России действует новый технический регламент для транспортных средств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ ("Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия" от 12 мая 2022 года) по сути позволил российским автомобильным заводам выпускать продукцию в условиях санкций, для чего потребовалась отмена некоторых требований. Большая их часть касается систем безопасности.

В частности, сейчас производимые на территории РФ авто можно не оснащать антиблокировочной системой тормозов (ABS), а также машины могут не соблюдать экологические нормы стандарта Евро-5. Однако, если каталитический нейтрализатор предусмотрен конструкцией автомобиля, то он должен присутствовать. При этом, производитель может получить другой сертификат ОТТС, без катализатора.

Кроме того, новый техрегламент разрешает до 1 августа 2022 года не оснащать транспортные средства устройством вызова экстренных оперативных служб (система ЭРА-ГЛОНАСС). Обязательство по отложенной установке системы продлили до 1 февраля 2023 года. Автопроизводителям также разрешили делать систему не автоматической, а запускаемой в ручном режиме.

В отношении систем курсовой устойчивости авторы документа предлагают руководствоваться ГОСТами на управляемость и устойчивость 2004 и 2012 годов. Однако очевидно, что без ABS системы стабилизации реализовать невозможно.

Новый техрегламент вернул старые нормы в отношении пассивной безопасности. В частности, исключены кософронтальный и боковой краш-тесты, возвращены старые требования по травмобезопасности рулевого управления, удерживающих систем, прочности сидений. Отдельным пунктом исключены требования к испытательной площадке при замерах внутреннего и внешнего шума. Теперь можно проводить акустические измерения в любом месте, что отразится на результатах.

Внесение изменений стало необходимым в связи с тем, что после введения антироссийских санкций отечественные автопроизводители не могли выпускать продукцию из-за дефицита компонентов. Например, различные блоки управления ABS и ESP, каталитические нейтрализаторы и прочие детали производились на Западе.

По некоторым данным, “АвтоВАЗ” уже готовится к выпуску упрощенных машин, которые будут маркироваться приставкой SE — Special edition. Такие авто будут выпускать без блока ЭРА-ГЛОНАСС, систем ABS и ESP, а моторы адаптируют под экостандарт Евро-2. Первой в линейке SE станет семейство Lada Granta, за которой последует Lada Niva Legend и Lada Vesta.