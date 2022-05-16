ГИБДД: за езду на электросамокате вдвоем закрывают доступ к сервису аренды

За нарушение этого и других правил кикшеринг может заблокировать аккаунт пользователя и внести его в черный список. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила жителей города о требованиях к безопасной эксплуатации электросамокатов, которые устанавливают сервисы аренды.

Одно из главных правил — на самокате может находиться только один человек. За нарушение этого и других правил кикшеринг может заблокировать аккаунт пользователя и внести его в черный список, а за повреждение средств передвижения —оштрафовать на сумму от 1 до 100 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД также напомнили, что владельцы электросамокатов с мощностью двигателя менее 250 Вт являются пешеходами, поэтому им следует двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. При переходе проезжей части рекомендуется спешиться и везти электросамокат рядом.

Напомним, если мощность двигателя самоката превышает 250 Вт — транспортное средство считается мопедом, и для управления им необходимы водительские права категории "М". Если водитель такого транспорта нарушил ПДД, к нему применяются санкции, предусмотренные главой 12 КоАП РФ для водителей.

Читайте также:

Госавтоинспекция привлекла екатеринбуржца к ответственности за езду на самокате без прав.