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Общество / Авто и транспорт
16 мая 2022, 15:56

ГИБДД: за езду на электросамокате вдвоем закрывают доступ к сервису аренды

  Юлия Пастух
Сотрудники ГИБДД и человек на самокате

За нарушение этого и других правил кикшеринг может заблокировать аккаунт пользователя и внести его в черный список. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила жителей города о требованиях к безопасной эксплуатации электросамокатов, которые устанавливают сервисы аренды.

Одно из главных правил — на самокате может находиться только один человек. За нарушение этого и других правил кикшеринг может заблокировать аккаунт пользователя и внести его в черный список, а за повреждение средств передвижения —оштрафовать на сумму от 1 до 100 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД также напомнили, что владельцы электросамокатов с мощностью двигателя менее 250 Вт являются пешеходами, поэтому им следует двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. При переходе проезжей части рекомендуется спешиться и везти электросамокат рядом.

Напомним, если мощность двигателя самоката превышает 250 Вт — транспортное средство считается мопедом, и для управления им необходимы водительские права категории "М". Если водитель такого транспорта нарушил ПДД, к нему применяются санкции, предусмотренные главой 12 КоАП РФ для водителей.

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Областная газета Свердловской области

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