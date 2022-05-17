В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения транспорта

Ограничения коснутся общественного и личного транспорта. Фото: Галина Соловьева

Власти Екатеринбурга предупредили об изменении движения транспорта в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц 8 Марта – Куйбышева. Работы будут проходить в 3 этапа, по выходным.

Первый этап запланирован на конец этой недели. С 21 по 22 мая трамваи перестанут ходить по улицам Радищева, 8 Марта и Московcкой от остановки "Цирк" до остановки "улица Московская" и от "улица Московская" до конечной "Дворец Спорта" в обоих направлениях.

Фото: информация предоставлена пресс-службой мэрии

Автолюбители на этом этапе не смогут проехать прямо и налево по ул. Куйбышева в оба направления. Также при движении по ул. 8 Марта в сторону ул. Большакова будет закрыт левый поворот.

Далее работы будут проводиться с 28 по 29 мая и с 4 по 5 июня. В этот период дорожники закроют движение трамваев по улице Куйбышева на участке от остановки "Цирк" до остановки "Дом Художника" в обоих направлениях

Фото: информация предоставлена пресс-службой мэрии

Автобусы при движении по улице 8 Марта в сторону площади 1905 года отправятся в объезд по ул. Большакова — Белинского — Куйбышева и далее по маршрутам следования.

На втором этапе (28–29 мая) автолюбители:

при движении по ул. Куйбышева в сторону ул. Белинского не смогут проехать прямо;

при движении по ул. Куйбышева в сторону ул. Московскаой будет закрыт левый поворот;

при движении по ул. 8 Марта в сторону ул. Малышева будет закрыто движение прямо;

при движении по ул. 8 Марта в сторону ул. Большакова будет закрыт левый поворот.

На третьем этапе (4–5 июня):

при движении по ул. Куйбышева в сторону ул. Белинского будет закрыт левый поворот;

при движении по ул. Куйбышева в сторону ул. Московской будет закрыто движение прямо и налево;

при движении по ул. 8 Марта в сторону ул. Малышева будет закрыто движение прямо.

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