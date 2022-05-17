Уже на днях рабочие начнут укладывать пролетные балки на путепроводе у концерна «Калина». Фото: Павел Ворожцов

Нервный тик в час пик

Пробки – летом, дороги – зимой

Транспортная инфраструктура играет ведущую роль в развитии экономики Среднего Урала. Через наш регион проходят автомобильные дороги, связывающие европейскую и восточную части России. Именно поэтому их развитию уделяется так много внимания. В 2022 году на все работы, связанные с содержанием, ремонтом и строительством дорог в Свердловской области, направили 28 млрд рублей – это гораздо больше, чем в предыдущем.

Ситуация под контролем

Строительные и ремонтные работы будут вестись на дорогах федерального, регионального и местного значения.

В этом году запланирована реконструкция федеральных магистралей, связывающих Екатеринбург с Тюменью и Пермью.

Самый крупный дорожный проект, который реализуется в Свердловской области, – строительство участка трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург от башкирских Дюртюлей до Ачита. В районе этого поселка автодорога примкнет к Пермскому тракту: на месте стыка появится новая дорожная развязка, а вместо двух полос движения будут четыре.

Сейчас завершается подготовка необходимой документации, строители ведут вырубку леса. Об этом вчера на пресс-конференции сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

– Темпы набраны, и задача, поставленная Президентом России (закончить строительство трассы к 2024 году. – Прим. ред.), будет выполнена, – заявил глава регионального минтранса.

Также в Свердловской области отремонтируют более 170 км региональных трасс, среди которых самые аварийные – Серовский и Режевской тракты, а также несколько дорог в отдаленных территориях области – Сосьва – Восточный, Гари – Таборы и другие.

Дорожная жара

В порядок будут приведены и дороги внутри муниципалитетов, в том числе в крупных агломерациях.

В первую очередь в Екатеринбурге. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в уральской столице отремонтируют 15 участков общей протяженностью 17 км. На это потратят больше 900 млн рублей.

Как рассказал вчера на пресс-конференции заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, все муниципальные контракты с подрядчиками уже заключены. Их итогом станет приведение в нормативное состояние 78 процентов дорог.

– Наиболее значимые улицы, которые будут отремонтированы, это Краснофлотцев, Куйбышева, Челюскинцев, Гурзуфская, Белинского, Восточная. Также мы продолжаем двухгодичный контракт по ремонту развязки на улице Луганской. Путепровод будет полностью приведен в нормативное состояние, – уточнил замглавы.

Одним из самых проблемных участков, уверены дорожники, станет перекресток улиц Луганской и Объездной. В прошлом году, когда шел ремонт только четной стороны улицы Луганской (в сторону аэропорта Кольцово), машины там уже стояли в километровых пробках. Этим летом работы будут вести на противоположной стороне: часть развязки здесь перекрыли еще в апреле. И это сразу привело к транспортным заторам. Объехать участок можно по Сибирскому тракту и его дублерам.

Между тем сложности в уральской столице ждут не только автомобилистов. В ходе ремонта отрезка Куйбышева на перекрестке с 8 Марта дорожники запланировали обновление трамвайных путей. Так что автобусам и трамваям, курсирующим мимо цирка, придется поменять маршруты. Работы здесь планируют провести в три этапа, причем когда машин в городе будет меньше – по субботам и воскресеньям – 21–22 мая, 28–29 мая и 4–5 июня.

В Екатеринбурге также идет строительство трамвайной ветки в Академический. Четная сторона улицы Серафимы Дерябиной на участке от Волгоградской до Зоологической уже перекрыта до конца мая, а с 1 июня закроют движение по нечетной.

Полную информацию о графиках перекрытий и список дорог, которые будут отремонтированы, можно найти на сайте мэрии Екатеринбурга.

На других ремонтируемых объектах, по словам Алексея Бубнова, городские власти не планируют ограничивать движение транспорта. Это касается даже таких крупных проектов, как завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги и реконструкция развязки у концерна «Калина». Последний, кстати, может быть завершен на год раньше срока – в 2023 году. Уже в 20-х числах мая строители приступят к укладке пролетных балок. Ускорить процесс помогут выделенные дополнительно губернатором Евгением Куйвашевым 500 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Деньги пойдут на возведение транспортного скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

В зависимости от площади ремонта и дорожной ситуации работы будут проводить в основном в выходные дни и в ночное время, когда нет активного трафика.

Но даже в таком режиме, утверждают специалисты, пробки неизбежны. Автоинспекторы заверяют, что будут внимательно следить за ситуацией: в случае необходимости перераспределять транспортные потоки, корректировать работу светофоров, выставлять временные дорожные знаки, рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов.

Не Екатеринбургом единым

Кроме Екатеринбурга дорожные работы за счет средств федерального бюджета будут вестись и в Нижнем Тагиле. Там этим летом обновят сразу девять участков – на проспектах Ленинградском, Октябрьском и Мира, на улицах Балакинской, Академика Павлова и других. Их общая протяженность составит 17 км. На работы потратят свыше 600 млн рублей.

А в Каменске-Уральском в список попали целых 27 участков. В Первоуральске мэрия анонсировала замену дорожного полотна на восьми улицах, в Серове – на шести. Полные перечни объектов, которые предстоит отремонтировать, опубликованы на официальных сайтах городских администраций.

График перекрытий самых проблемных участков