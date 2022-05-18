В Екатеринбурге сквозной проезд по Кольцовской развязке откроют в августе

Работы на развязке ведутся в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Фото: Павел Ворожцов

Сквозной проезд по Кольцовской развязке появится уже в начале августа. Полностью завершить реконструкцию путепровода планируется к сентябрю 2022 года.

По словам главы города Алексея Орлова, такой срок обусловлен технологическими требованиями к дороге, которые необходимо соблюсти ради безопасности граждан. Сегодня мэр побывал на ремонтируемой развязке.

"Работы ведутся в круглосуточном режиме: поскольку этот участок дороги является важнейшей транспортной и логистической артерией Екатеринбурга, затягивать ремонт мы не имеем права", – заявил он. Градоначальник также отметил, что существуют проблемы с финансированием проекта. Однако благодаря появившейся возможности вносить изменения в муниципальные контракты этот вопрос получится закрыть.

Напомним, работы на развязке ведутся в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В прошлом году аналогичные работы были произведены по четной стороне улицы Луганской (в сторону аэропорта Кольцово) – теперь восстановлению подлежит вторая часть дороги (в сторону города). В общей сложности на это будет потрачено порядка 330 миллионов рублей.

Добавим, чтобы объехать зону проведения работ, можно воспользоваться Сибирским трактом или его дублером. В том случае если необходимо попасть в микрорайон Ботаника, то, доехав до Саввы Белых, нужно повернуть налево и добраться до Белинского, а уже оттуда проследовать в нужном направлении.

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