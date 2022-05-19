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Общество / Авто и транспорт
19 мая 2022, 12:47

В Екатеринбурге закроют движение трамваев по 12 маршрутам

трамвай

Работа трамваев будет приостановлена на время. Фото: Павел Ворожцов

В центре Екатеринбурга перестанут ходить трамваи. Однако это временная мера.

Она связана с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ". Спортивное мероприятие пройдет в уральской столице в ближайшее воскресенье, 22 мая.

По данным ЕМУП "Гортранс", в период с 09:00 до 15:00 движение по пр. Ленина (от Луначарского до Московской в обоих направлениях) будет недоступно для следующих трамвайных маршрутов:

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Ранее "Областная газета" писала, что в связи с полумарафоном изменится схема движения сразу 9 автобусных маршрутов. А именно № 24, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57а, 59. Также для автолюбителей будут недоступны следующие улицы:

  • Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);
  • 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);
  • пр. Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);
  • Толмачева (от пр. Ленина до Царской);
  • Царская (от Толмачева до Николая Никонова).
Областная газета Свердловской области

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