На свердловских дорогах вдвое сократилось количество нарушений, зафиксированных камерами наблюдения

На Среднем Урале действует 663 стационарных камеры автоматической фиксации нарушений. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские власти утвердили изменения в региональной госпрограмме "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года". Речь об этом шла на заседании правительства.

По данным департамента информполитики региона, финансирование работы комплексов фото- и видеофиксации правонарушений увеличится вдвое и составит 1,2 миллиарда рублей.

Кстати, сейчас на Среднем Урале действует 663 стационарных камеры автоматической фиксации нарушений. Они размещены в местах концентрации ДТП, чтобы повысить дисциплину водителей. Согласно данным на конец 2021 года, среднее количество зафиксированных нарушений в сутки с одного комплекса снизилось на 56% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование на строительство и реконструкцию искусственных дорожных сооружений на трассах регионального значения. Средства также будут направлены на ремонт автодорог, которые ведут к селам с недостаточной транспортной доступностью.

В частности, предполагается профинансировать работы на территории Каменского ГО. Речь идет про ремонт участков дороги Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк (на эти цели направлено 38,5 млн рублей) и строительство путепровода через железную дорогу на 37 километре автодороги Богданович — Покровское (52 млн рублей). Ранее проекты планировалось завершить в 2023 году.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев уделяет большое внимание поддержке дорожной деятельности муниципалитетов. По его словам, строительство новых дорог и своевременный ремонт существующих — важнейший шаг к повышению качества жизни людей.

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