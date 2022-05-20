В Екатеринбурге 11 июня перекроют развязку на дублере Сибирского тракта

Перекрытие будет действовать несколько часов. Фото: Анна Митчина

Строители ООО "Трансмостинжиниринг" 11 июня ограничат движение по путепроводу развязки Бухара — Урал на дублере Сибирского тракта. Перекрытие будет действовать несколько часов.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, дорога от поселка Малый Исток до Тюменского тракта, над 14-м километром Тюменского тракта, будет закрыта в ночь с 10 на 11 июня с 00:00 до 04:00. В это время специалисты проведут диагностику состояния моста. Также будут проведены несколько статических и динамических испытаний.

Фото: карта перекрытий мэрии Екатеринбурга

Водителей просят в указанный период планировать маршрут движения заранее с учетом действующего ограничения.