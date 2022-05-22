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Общество / Авто и транспорт
22 мая 2022, 09:21

В центре Екатеринбурга перекрыто движение транспорта

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Полумарафон стартует от площади 1905 года. Фото: сервис Яндекс.Карты

Сегодня с 8 утра в Екатеринбурге перекрыт центр города. Ограничения продлятся до 15:00.

В связи с проведением VI Всероссийского полумарафона "ЗаБег" проезд общественного и частного транспорта будет недоступен по следующим улицам:

  • Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);
  • 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);
  • пр. Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);
  • Толмачева (от пр. Ленина до Царской);
  • Царской (от Толмачева до Николая Никонова).

Также не получится припарковаться на площади 1905 года и всех перечисленных участках дорог. Охрану общественного порядка при проведении спортивного мероприятия осуществляют сотрудники Госавтоинспекции.

Полумарафон стартует от главной площади уральской столицы. На выбор предлагаются 4 маршрута: 1 километр (старт в 09:10), 5 километров (09:30), 10 километров (11:00) и 21 километр (11:00).

Помимо забега, гостей мероприятия ждут мастер-классы, краски холи, шоу-программа, различные активности. Для участия необходимо пройти регистрацию. Фото: сайт мероприятия

Ранее "Областная газета" писала, что в связи с полумарафоном изменится схема движения сразу 9 автобусных маршрутов. А именно № 24, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57а, 59. Кроме того, будет закрыто трамвайное движение. Под ограничения попадут трамваи № 1, 2, 3, 6, 10, 13, 15, 18, 21, 26, 27 и 32.

Областная газета Свердловской области

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