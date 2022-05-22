В центре Екатеринбурга перекрыто движение транспорта

Сегодня с 8 утра в Екатеринбурге перекрыт центр города. Ограничения продлятся до 15:00.
В связи с проведением VI Всероссийского полумарафона "ЗаБег" проезд общественного и частного транспорта будет недоступен по следующим улицам:
- Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);
- 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);
- пр. Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);
- Толмачева (от пр. Ленина до Царской);
- Царской (от Толмачева до Николая Никонова).
Также не получится припарковаться на площади 1905 года и всех перечисленных участках дорог. Охрану общественного порядка при проведении спортивного мероприятия осуществляют сотрудники Госавтоинспекции.
Полумарафон стартует от главной площади уральской столицы. На выбор предлагаются 4 маршрута: 1 километр (старт в 09:10), 5 километров (09:30), 10 километров (11:00) и 21 километр (11:00).
Ранее "Областная газета" писала, что в связи с полумарафоном изменится схема движения сразу 9 автобусных маршрутов. А именно № 24, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57а, 59. Кроме того, будет закрыто трамвайное движение. Под ограничения попадут трамваи № 1, 2, 3, 6, 10, 13, 15, 18, 21, 26, 27 и 32.