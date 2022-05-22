В общественном транспорте Первоуральска подорожал проезд

В Первоуральске с 22 мая подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь за одну поездку придется заплатить 22 рубля вместо 21.
Новые тарифы утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии. Об этом заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что увеличение стоимости также коснется абонементных книжек для льготных категорий граждан. С 25 мая они будут продаваться по 521 рублю за 30 поездок. При этом старые абонементные книжки будут действовать до 31 августа.
Добавим, с 23 мая стоимость проезда в автобусах и маршрутках Нижнего Тагила также поднимется до 22 рублей.
Напомним, с февраля текущего года проезд в наземном общественном транспорте Екатеринбурга подорожал на 4 рубля. Один билет в автобусе, трамвае и троллейбусе стоит 32 рубля.