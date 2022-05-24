На трех улицах Екатеринбурга закроют движение и запретят парковку

Жителей Екатеринбурга предупредили о перекрытии движения и закрытии парковки на трех улицах города в День России. Ограничения связаны с проведением физкультурного мероприятия "Zа Россию".
С 09:30 до 12:00 12 июня перекрытия запланированы на следующих участках улиц:
- ул. Мамина-Сибиряка (от Первомайской до Челюскинцев);
- пр. Космонавтов (от Челюскинцев до Машиностроителей);
- ул. Машиностроителей (от Космонавтов до площади 1-й Пятилетки).
На парковках, расположенных на данных участках, стоянка автотранспорта будет запрещена. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели.
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