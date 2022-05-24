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Общество / Авто и транспорт
24 мая 2022, 09:57

На трех улицах Екатеринбурга закроют движение и запретят парковку

парковка запрещена

Парковки на Мамина-Сибиряка, Космонавтов и Машиностроителей будут недоступны. Фото: Нина Георгиева

Жителей Екатеринбурга предупредили о перекрытии движения и закрытии парковки на трех улицах города в День России. Ограничения связаны с проведением физкультурного мероприятия "Zа Россию".

С 09:30 до 12:00 12 июня перекрытия запланированы на следующих участках улиц:

  • ул. Мамина-Сибиряка (от Первомайской до Челюскинцев);
  • пр. Космонавтов (от Челюскинцев до Машиностроителей);
  • ул. Машиностроителей (от Космонавтов до площади 1-й Пятилетки).

На парковках, расположенных на данных участках, стоянка автотранспорта будет запрещена. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

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Областная газета Свердловской области

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