Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов следует уточнять на их официальных сайтах. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ. Он будет действовать до конца мая.

В аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не получится улететь до 31 мая. Об этом говорится на сайте федерального агентства.

Отмечается, что остальные российские аэропорты работают штатно. Более подробную информацию можно узнать на сайтах воздушных гаваней.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 25 мая.