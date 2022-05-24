Вагончик тронется, депо останется

Новый трамвай 71–415 вышел из депо на маршрут. Фото: Павел Ворожцов

85 лет назад в Нижнем Тагиле запустили трамвайное движение. Сегодня это самый популярный вид общественного транспорта у тагильчан. Директор муниципального предприятия «Тагильский трамвай» Игорь ТЕМНОВ рассказал «ОГ», что к 300-летию города парк электротранспорта обновился, выросла зарплата у сотрудников. Осталось решить вопрос с ремонтом путей и контактной сети.

Растем потихоньку

– Игорь Анатольевич, сколько трамвайных маршрутов сейчас действует в городе? Сколько людей обслуживает их?

– У нас 11 маршрутов, трамвайная сеть охватывает все районы Нижнего Тагила. Трамваи востребованы: за прошлый год мы перевезли 11 млн пассажиров, в этом году нацелились на 11,6 млн. Стоимость проезда – 21 рубль, для пенсионеров и школьников действует льготный тариф. Есть наличный и безналичный расчет, что очень удобно. Обслуживают трамвайную сеть 500 с лишним человек: 140 водителей и столько же кондукторов, почти 200 человек – ремонтный и вспомогательный персонал. Полтора месяца назад, после встречи с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, было принято решение проиндексировать тарифные ставки и оклады работникам МУП «Тагильский трамвай» на 8,4 процента. Средняя заработная плата на предприятии сейчас составляет 30,5 тысячи рублей.

– Штат укомплектован полностью или есть дефицит кадров?

– Есть дефицит – водителей и кондукторов. Нам нужно еще минимум 30 человек принять, чтобы работать абсолютно спокойно. Недавно в учебную группу пришли пять тагильчан. Возможно, еще найдутся желающие. Мы будем только рады.

– Люди хотят работать с комфортом. Подвижной состав за последнюю пятилетку обновлялся?

– Да, мы получили в общей сложности 33 новых вагона. Это неплохой результат. Последнее обновление было в прошлом году: в город пришли три современных низкопольных трамвая 71–415 от Уралтрансмаша.

– Эти новинки себя оправдали?

– Одно дело – заводская сборка, другое – процесс эксплуатации на маршрутах. Модель новая, когда начали обкатывать, увидели недочеты. К примеру, на всех вагонах пришлось поменять двери – они часто не срабатывали должным образом. Было еще несколько моментов, но не критичных. Уралтрансмаш все устранил по гарантийным обязательствам. С заводом-изготовителем у нас хороший контакт, предприятие всегда прислушивается к нашим пожеланиям.

– Сколько вагонов еще требуют замены?

– В нашем трамвайном парке – 92 пассажирских вагона. Минимум 20 нужно срочно менять, срок их эксплуатации превысил 15 лет. Администрация города знает об этом, старается делать все возможное, чтобы поэтапное обновление подвижного состава не останавливалось. И на совещаниях в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства мы постоянно об этом говорим.

Радужная перспектива

– В Екатеринбурге, Краснотурьинске, Волчанске транспортники жалуются на высокий износ путей и контактной сети. А капремонты стоят недешево. В Нижнем Тагиле с этой проблемой столкнулись?

– Откровенно говоря, это наша самая большая головная боль. На балансе МУП «Тагильский трамвай» числятся 107,5 км контактной сети и путей. На сегодняшний день капитально отремонтировано только 27,9 км контактной сети и 8,9 км путей, то есть 26 и 8,3 процента соответственно. Все остальное требует капремонта, износ превышает 70 процентов. В городской администрации о проблеме знают. Более того, нам регулярно выделяют средства из муниципального бюджета на восстановление инфраструктуры, но речь идет о текущих ремонтах. В 2020 году было вложено 25,7 млн рублей, в 2021 году – 53 млн, на этот год предусмотрено 60,8 млн рублей. Но все же понимают, что эти деньги идут только на поддержание трамвайной сети в технически исправном состоянии.

– Как износ путей и контактной сети сказывается на движении вагонов?

– Из-за вибрации выходит из строя электроника. На новых машинах стоят платы, которые наше предприятие не в состоянии отремонтировать – приходится отдавать специалистам в Екатеринбург. Как следствие – растет время простоя вагона. Изнашиваются бандажи – стальные кольца, которые надеты на колеса трамвая. Чтобы поменять их на всех четырех парах колес, уходит месяц! Это очень непростой технологический процесс. Износ путей влияет и на скорость движения трамваев. Сейчас подвижной состав может двигаться с хорошей скоростью – 40 км/ч – только на отремонтированных участках: по улицам Победы, Космонавтов и Быкова. На других улицах вагоны едут медленнее.

– Решение проблемы, на ваш взгляд?

– Здесь нужен комплексный подход. Специальная программа, по которой будут регулярно выделяться средства на капремонт инфраструктуры. Мы подсчитали: нам нужно ежегодно ремонтировать по 8–10 км трамвайных путей, чтобы решить проблему. В апреле этого года были внесены поправки в федеральный закон №101-ФЗ. Теперь бюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта РФ можно направлять на реконструкцию и капремонт трамвайных путей, находящихся на одном уровне с проезжей частью. При условии, что на территории идут работы по строительству либо капремонту автомобильных дорог общего пользования. Я считаю, это выход из ситуации. И в ближайшее время в дорожные проекты, которые Нижний Тагил собирается реализовать по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будут включены и трамвайные пути.

Подарок на юбилей На момент верстки номера стало известно, что к 300-летнему юбилею Нижний Тагил может получить 10 новых трамвайных вагонов, изготовит их Уралтрансмаш. Информацию подтвердил замначальника отдела развития транспорта Николай Моргунов из областного министерства транспорта и дорожного хозяйства. Пополнение трамвайного парка планируется по нацпроекту «Чистый воздух». Модельный ряд и технические характеристики новых машин пока не озвучиваются. В мэрии Нижнего Тагила и МУП «Тагильский трамвай» комментариев на этот счет пока не дают.

Водители трамваев завершили рейсы и готовятся к новым. Фото: Павел Ворожцов

Трамвайные колёса в депо поднимают краном. Фото: Павел Ворожцов

Осмотр ходовых частей вагона из специальной смотровой ямы. Фото: Павел Ворожцов

В трамвайном депо идёт ремонт входных дверей вагонов. Фото: Павел Ворожцов

Скоро вагон встанет на новые колёса. Фото: Павел Ворожцов

Игорь Темнов возглавляет МУП «Тагильский трамвай» с 2012 года. Фото: Павел Ворожцов