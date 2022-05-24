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Общество / Авто и транспорт
24 мая 2022, 15:56

В России лицам с непогашенной судимостью запретят работать таксистами

Такси

Работники такси и общественного транспорта должны будут предоставить работодателю справку об отсутствии судимости до 1 сентября 2023 года. Фото: Галина Соловьева

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о введении запрета для лиц, имеющих непогашенную судимость, работать водителями такси и городского общественного транспорта. Последний пункт включает автобусы, троллейбусы, трамваи и метро.

Документ касается граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Согласно принятым поправкам в Трудовой кодекс РФ, речь идет о таких преступлениях, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

"В соответствии с поправками, водителей, подозреваемых в совершении данных преступлений, работодатель при наличии соответствующей информации от правоохранительных органов обязан будет отстранить от работы на весь период уголовного производства", — отмечается на сайте нижней палаты парламента.

В случае принятия поправок в Трудовой кодекс, работники такси и общественного транспорта должны будут предоставить работодателю справку об отсутствии судимости до 1 сентября 2023 года. Это касается не только россиян, но и граждан стран ЕАЭС. Им нужно будет предоставить справку об отсутствии судимости у себя на родине с переводом на русский язык.

Индивидуальные предприниматели также не будут допускаться к осуществлению перевозок, если у них есть непогашенная судимость. Поправки могут вступить в силу 1 марта 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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