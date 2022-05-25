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Общество / Авто и транспорт
25 мая 2022, 11:13

Движение автобусов и троллейбусов на Крауля в Екатеринбурге откроют к вечеру

автобус

Под ограничения попал автобус № 28 и троллейбусы № 3 и 15. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге продлили закрытие движения автобусов и троллейбусов по улице Крауля. На месте работают специалисты "Водоканала".

Накануне сообщалось, что в районе дома № 76 на улице Крауля произошло повреждение водопровода. Вечером стартовали аварийные работы.

Сегодня они продолжаются. Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе МУП "Водоканал", раскопанную яму уже засыпали. Сейчас производится утрамбовка. Движение общественного транспорта будет запущено после подготовки участка дороги к эксплуатации.

"Планируем это сделать в течение дня. Скорее всего, движение откроют, когда люди поедут с работы", — отметили изданию, уточнив, что сделают все возможное, чтобы пустить транспорт раньше.

Сейчас троллейбусы № 3 и 15 от "Института связи" следуют до "Посадской". Автобус № 28 с конечного пункта "ГКБ № 7" поедет по маршруту до остановки "Заводская".

Областная газета Свердловской области

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