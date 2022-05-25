Евгений Куйвашев поручил обеспечить бесперебойное развитие дорожной отрасли в условиях санкций

Губернатор напомнил, что Свердловская область вкладывает в развитие дорожной отрасли большие средства. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел 25 мая заседание оперштаба, в ходе которого поручил обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта и развитие дорожной сети в условиях санкций. Также участники заседания обсудили перенастройку логистических цепочек.

Глава региона поручил не допустить роста тарифов на проезд в общественном транспорте и сохранить трудовые коллективы предприятий. Губернатор напомнил, что Свердловская область вкладывает в развитие дорожной отрасли большие средства. Это вносит значительный вклад в поддержание экономической устойчивости региона.

"Необходимо держать этот вопрос на постоянном контроле, принять меры для того, чтобы минимизировать влияние санкций на стоимость проезда. Кроме того, важно удержать набранные темпы дорожного строительства, не отступать от ранее намеченных планов", — передает слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

На сегодняшний день регион реализует целый ряд важных дорожных проектов, основным из которых является завершение строительства ЕКАДа. Также сегодня строители уложили первую 30-тонную балку нового путепровода транспортной развязки у концерна "Калина" в Екатеринбурге. Этот проект реализуется при поддержке губернатора.

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