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Общество / Авто и транспорт
25 мая 2022, 21:12

"Руслайн" запустила авиарейсы из Екатеринбурга в Казань и Архангельск

Кольцово

Общее время в пути составляет 4 часа 30 минут. Фото: Галина Соловьева

Авиакомпания "Руслайн" запустила новый рейс по маршруту Екатеринбург — Казань — Архангельск. Полеты осуществляются два раза в неделю.

Полеты выполняются на 50 кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Общее время в пути составляет 4 часа 30 минут.

Из Екатеринбурга в Казань самолет вылетает в понедельник и четверг в 8:20, а прилетает в 7:55 по местному времени. Затем он отправляется из Казани в 8:40 и прибывает в Архангельск в 10:55.

Обратные рейсы осуществляются по вторникам и пятницам: вылет из Архангельска в 17:15, прилет в Казань в 19:35; вылет из Казани в 20:20, прилет в Екатеринбург в 23:45. Маршрут будет доступен до 30 сентября.

"Мы постарались сделать гибкие и доступные тарифы, которые позволят пассажирам удобно добираться из Кольцово в Архангельскую область до конца сентября. Уверен, что рейсы будут востребованы и конкурентоспособны", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Областная газета Свердловской области

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