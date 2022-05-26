Свердловская область получит 1 млрд для строительства производственного комплекса УЗГА

Речь идет об учебно-тренировочном самолете "УТС-800", самолетах "Ладога" и "Байкал". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал в Правительство РФ заявку на получение бюджетного кредита для строительства производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации. В четверг, 26 мая, президиум правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации рассмотрел и одобрил соответствующую заявку.

Сумма льготного финансирования составит 1 млрд рублей.

"Завод является резидентом особой экономической зоны "Титановая долина" и с 2018 года занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники. Первый этап проекта успешно реализован. Второй этап предполагает начало серийного производства авиационной техники собственной разработки", — передает слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Речь идет о самолетах "Ладога" и "Байкал". Для начала серийного производства требуется новый производственный комплекс, который планируют построить до конца 2024 года. Он обеспечит работой 1,2 тысячи свердловчан.