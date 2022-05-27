Екатеринбуржца лишили прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде

Этой ночью на улице 8 Марта в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД задержали водителя электросамоката. Мужчина был нетрезв.
Водителя остановил экипаж ДПС. Во время беседы с ним инспектор обратил внимание, что мужчина пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Там также отметили, в ходе осмотра электросамоката выяснилось, что его мощность 350 ватт. По закону он приравнивается к мопеду.
Статистика: с начала года произошло 8 ДТП с самокатами, в которых 7 человек получили травмы, 1 погиб.
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