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Общество / Авто и транспорт
27 мая 2022, 12:32

Екатеринбуржца лишили прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде

электросамокат

Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что поехал в магазин. Фото: Галина Соловьева

Этой ночью на улице 8 Марта в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД задержали водителя электросамоката. Мужчина был нетрезв.

Водителя остановил экипаж ДПС. Во время беседы с ним инспектор обратил внимание, что мужчина пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Там также отметили, в ходе осмотра электросамоката выяснилось, что его мощность 350 ватт. По закону он приравнивается к мопеду.

Статистика: с начала года произошло 8 ДТП с самокатами, в которых 7 человек получили травмы, 1 погиб.

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Областная газета Свердловской области

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