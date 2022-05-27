С 1 июня из Екатеринбурга начнут летать прямые рейсы в Сочи

Полеты будут выполняться на авиалайнерах Airbus A320 ежедневно. Фото: Евгения Скачкова

"Аэрофлот" с 1 июня запустит прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Сочи. Полеты будут выполняться на авиалайнерах Airbus A320 ежедневно.

По вторникам вылетать из Екатеринбурга самолеты будут в 09:15, а прилетать в Сочи в 11:15. В остальные дни недели вылет и прилет будут на 15 минут раньше — в 09:00 и 11:00 соответственно, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Дополнительные рейсы — это хорошая возможность для жителей Урала добраться до наших российских пляжей, минуя Москву. Это позволяет экономить время и средства. И, конечно, мы ждем, что жители южной части страны воспользуются возможностью познакомиться с Уралом", — сказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Как ранее говорил исполнительный директор аэропорта "Кольцово" Александр Пастухов, летом 2022 года из Екатеринбурга в Сочи будут выполняться до 11 рейсов в сутки. Перевозить жителей уральской столицы на курорт будут пять авиакомпаний.