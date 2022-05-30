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Общество / Авто и транспорт
30 мая 2022, 09:39

На Кольцовском тракте в час пик Ford въехал в отбойник

ДТП

В медучреждение доставлен пассажир Ford. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на одном из самых проблемных для водителей участков дороги произошло ДТП. Иномарка въехала в бетонный отбойник на Кольцовском тракте.

О происшествии "Областной газете" рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Изданию сообщили, что по предварительным данным, водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону переулка Базового, при перестроении в левый ряд не справился с управлением. Машина столкнулась с LADA Largus, после чего наехала на ограждение. Обстоятельства инцидента выясняются. В медучреждение доставлен пассажир Ford.

По информации сервиса Яндекс.Карты, на участке образовалась 3-километровая пробка. Аналогичный по длине затор отмечается на Щербакова. Также затруднено движение в центре уральской столицы.

Напомним, сейчас на Кольцовском тракте ремонтируют развязку. Одна половина моста (в сторону города) закрыта. Движения в оба направления организованы по другой половине. Ранее мы писали, что сквозной проезд там откроют в августе.

Областная газета Свердловской области

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