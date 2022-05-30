В Екатеринбурге перекроют Столярный переулок и улицу Счастливую

Столярный переулок закроют до 15 августа, а улицу Счастливую – до 25 июля. Фото: Нина Георгиева

Жителей Екатеринбурга предупредили об ограничении движения транспорта по Столярному переулку и улице Счастливой. Там установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

В Столярном переулке специалисты займутся прокладкой наружных сетей дождевой канализации и сетей бытовой канализации строящихся домов. Перекрытия пройдут в два этапа:

в период с 20 июня по 20 июля по адресу улица Онежская, 4а;

по адресу улица Онежская, 4а; с 15 июля по 15 августа – у дома № 6а в Столярном переулке.

Кроме этого, Городское управление дорожно-строительных работ с 20 июня по 25 июля закроет движение транспорта по ул. Счастливой (от Лучистой до дома № 2 на этой же улице). Там тоже будут проводиться работы.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты.

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