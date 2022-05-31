Екатеринбургских водителей призвали соблюдать осторожность из-за непогоды

Водителям необходимо соблюдать ПДД. Фото: Павел Ворожцов

В уральской столице идет дождь. В связи с непогодой к водителям обратилась Госавтоинспекция.

В ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу напомнили автолюбителям о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на дорогах в столице Урала оценивается в 7 баллов. Затруднен проезд на пр. Ленина, пер. Базовом, а также на улицах Малышева, 8 Марта, Восточной, Большакова, Фурманова, Московской, Куйбышева и других. Усугубляют ситуацию многочисленные перекрытия и ДТП. Аварии зафиксированы на Космонавтов и Репина.

Фото: сервис Яндекс.Карты

Исходя из информации, размещенной на сайте Уральского гидрометцентра, сегодня екатеринбуржцев ждут кратковременные дожди. Уже завтра, 1 июня, будет преимущественно без осадков. Сегодня днем воздух прогреется до +16...+18 ºС, а в первый день лета — до +21...+23 ºС.