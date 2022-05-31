В Екатеринбурге продлили ограничение движения по улице Печатников

В столице Урала дорожники продлили срок ограничения движения транспорта по улице Печатников (от Военного Флота до дома № 12 на Тельмана). Участок должны были открыть 30 мая.
Однако, по данным пресс-службы мэрии, он останется закрытым до 13 июня. Там продолжится строительство газопровода.
Движение транспорта направлено по улицам Тельмана, Амундсена и Военного Флота. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге перекроют Столярный переулок и улицу Счастливую. Подробнее о сроках закрытия движения тут.
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